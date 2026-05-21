Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета Союзного государства

Соответствующее заявление было сделано в ходе совместной дистанционной тренировки ядерных сил, которую в четверг проводят главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТА.
«Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне», — сказал Путин.
