ОАЭ обвинили Иран в попытке захвата Ормузского пролива

В ОАЭ резко отреагировали на создание Ираном новой структуры — Управления по делам Персидского залива (PGSA). Эта организация взяла на себя контроль над вопросами, касающимися Ормузского пролива и транзита через него.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в четверг опубликовал заявление в соцсети X. Он назвал действия Тегерана попыткой навязать региону новые правила, продиктованные военными неудачами. «Иранский режим пытается навязать новые реалии, которые обусловлены явным военным поражением, но попытки контроля Ормузского пролива и покушение на морской суверенитет ОАЭ — это лишь несбыточная мечта», — приводит слова Гаргаша «Интерфакс».

По его словам, единственный способ для Ирана восстановить доверие соседей — это уважать их суверенитет и следовать принципам добрососедства.

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана официально учредил Управление по делам Персидского залива. Ведомство уже опубликовало карту своей зоны ответственности в Ормузском проливе. Границы проходят от района Кух-Мобарак (провинция Хормозган) на юге Ирана и эмирата Эль-Фуджайра в ОАЭ на востоке до иранского острова Кешм и эмирата Умм-эль-Кайвайн в ОАЭ на западе.

Управление заявило, что любое судно, которое планирует пройти через этот участок пролива, «необходимо согласовать свои действия с PGSA и получить его разрешение».

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
