Над Витебской областью засекли беспилотник — МИД Беларуси вызвал представителя Литвы

МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса. Ему заявили протест из-за нарушения белорусской границы беспилотником, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Источник: Смартпресс

По заявлению пресс-секретаря МИД Руслана Варанкова, инцидент произошел 17 мая. Украинский беспилотник «Чайка» обнаружили возле деревни Станиславцы в Докшицком районе Витебской области.

В МИД утверждают, что дрон залетел в Беларусь с территории Литвы. По версии белорусской стороны, изначально он направлялся в Россию «для нанесения ударов по объектам на ее территории».

Беларусь заявила Литве «решительный протест». В Минске считают, что литовская сторона не приняла меры, чтобы не допустить проникновения беспилотника на белорусскую территорию, и не предупредила вовремя белорусские вооруженные силы.

В МИД назвали произошедшее прямой угрозой безопасности Беларуси и нарушением норм международного права.

Белорусская сторона потребовала от Литвы провести разбирательство, предоставить подробную информацию об обстоятельствах инцидента и принять меры, чтобы такие случаи не повторялись.

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше