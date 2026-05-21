Над Витебской областью засекли беспилотник — МИД Беларуси вызвал представителя Литвы

По заявлению пресс-секретаря МИД Руслана Варанкова, инцидент произошел 17 мая. Украинский беспилотник «Чайка» обнаружили возле деревни Станиславцы в Докшицком районе Витебской области.
В МИД утверждают, что дрон залетел в Беларусь с территории Литвы. По версии белорусской стороны, изначально он направлялся в Россию «для нанесения ударов по объектам на ее территории».
Беларусь заявила Литве «решительный протест». В Минске считают, что литовская сторона не приняла меры, чтобы не допустить проникновения беспилотника на белорусскую территорию, и не предупредила вовремя белорусские вооруженные силы.
В МИД назвали произошедшее прямой угрозой безопасности Беларуси и нарушением норм международного права.
Белорусская сторона потребовала от Литвы провести разбирательство, предоставить подробную информацию об обстоятельствах инцидента и принять меры, чтобы такие случаи не повторялись.