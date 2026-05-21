Герасимов доложил Путину о проверке ядерных сил

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Начальник Генштаба МО РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что войска и силы России и Белоруссии готовы ко второму этапу учений по подготовке и применению ядерных сил.

Источник: © РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.

«В настоящее время войска и силы (России и Белоруссии — ред.) готовы к проведению второго этапа учения», — сказал Герасимов.

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.

Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
