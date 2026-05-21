Герасимов доложил Путину о проверке ядерных сил

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
«В настоящее время войска и силы (России и Белоруссии — ред.) готовы к проведению второго этапа учения», — сказал Герасимов.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.