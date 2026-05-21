МИД Беларуси заявил протест из-за боевого украинского беспилотника с территории Литвы

В ведомстве также рассказали, что 17 мая украинский БПЛА «Чайка», который изначально нацеливался на территорию России с целью нанесения ударов по ее объектам, обнаружили в Докшицком районе Витебской области. И подчеркнули, что Литва не предприняла каких-либо действий, чтобы не допустить проникновение боевого дрона в Беларусь. В том числе не последовало своевременного оповещения Вооруженных Сил Беларуси, тогда как белорусская сторона предпринимает все необходимые меры в аналогичных ситуациях.