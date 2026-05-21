МИД Беларуси заявил протест из-за боевого украинского беспилотника с территории Литвы

Министерство иностранных дел Беларуси заявило протест Литве из-за залета с ее территории беспилотника.
В МИД сообщили 21 мая о том, что временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса вызвали для заявления протеста.
— Литовскому дипломату заявлен решительный протест в связи с очередным грубым нарушением государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом с территории Литвы, — прокомментировали в МИД.
В ведомстве также рассказали, что 17 мая украинский БПЛА «Чайка», который изначально нацеливался на территорию России с целью нанесения ударов по ее объектам, обнаружили в Докшицком районе Витебской области. И подчеркнули, что Литва не предприняла каких-либо действий, чтобы не допустить проникновение боевого дрона в Беларусь. В том числе не последовало своевременного оповещения Вооруженных Сил Беларуси, тогда как белорусская сторона предпринимает все необходимые меры в аналогичных ситуациях.
— Данные действия представляют собой прямую угрозу безопасности Беларуси и являются грубым нарушением норм международного права, — заявили в дипведомстве.
В связи с этим МИД потребовал, чтобы власти Литвы провели разбирательство по данному факту, а также незамедлительно предоставили детальную информацию об обстоятельствах инцидента с БПЛА Минску.
— Требуем принять исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов в будущем, — заключили в МИД.
