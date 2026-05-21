«Все в хорошем состоянии»: Лукашенко проверил военные объекты

Во время видеоконференцсвязи с президентом России Владимиром Путиным Лукашенко рассказал, что посетил объекты в разных регионах страны и остался доволен их состоянием.
«Я, Владимир Владимирович (Путин — Sputnik), объехал все объекты вокруг, посмотрел в Беларуси — на востоке, в центре — все находятся в хорошем состоянии», — цитирует главу государства БелТА.
По словам Лукашенко, присутствующие на объектах российские генералы также положительно оценили уровень взаимодействия между двумя странами.
Перед началом тренировки президент посетил Осиповичский район Могилевской области, где осмотрел парк техники ракетной бригады и командный пункт. Ему продемонстрировали работу пусковой установки «Искандер-М», а также проведение условного ракетного ядерного удара в формате электронного пуска.
Как уточняет БелТА, все действия военных были максимально приближены к реальной боевой обстановке, однако непосредственный запуск ракеты не осуществлялся.
Лукашенко выразил уверенность, что все запланированные мероприятия пройдут в штатном режиме.
«Это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем этим заниматься, защищая жизнь наших людей», — подчеркнул он.
Белорусский лидер и президент РФ провели совместную тренировку ядерных сил в четверг. Мероприятие является плановым в рамках Союзного государства.
Тренировка не направлена против других стран и не угрожает безопасности в регионе. В белорусском Минобороны сообщали, что тренировка ВС позволит повысить готовность применять современные средства поражения, в том числе специальные боеприпасы.