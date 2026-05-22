«Дипломатия первых лиц»: эксперт прокомментировал визит Путина в Китай

По мнению эксперта, регулярные встречи глав России и Китая уже стали доброй традицией, и их скорее нужно оценивать как «рабочие командировки», а не как какие-то исторические события.
В парадигме «дипломатии первых лиц», которая важна как для России, так и Китая, важно именно личное общение национальных лидеров, очное обсуждение ими актуальной повестки.
Собеседник Новостей Mail обращает внимание, что для «дипломатии первых лиц» характерно положение, при котором ключевые темы обсуждаются за закрытыми дверьми и не выносятся на обозрение публики. Так произошло и в этот раз.
С практической точки зрения главным итогом саммита стало решение о продлении взаимного безвизового режима до конца 2027 года.
Эксперт отметил, что продление безвизового режима между странами обсуждалось и готовилось давно. Примечательно, что объявление решения приурочили к встрече глав России и Китая, что символически подчеркнуло его как продолжение дружбы лидеров двух стран.
Главным концептуальным документом стала Совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, отмечает Зуенко. Ее можно рассматривать как программное заявление об образе будущего в представлении двух стран.
Для России, пожалуй, наиболее важным моментом является закрепление ее статуса как самобытной цивилизации, отличной от Запада, а также подтверждение Китаем того тезиса, что он стремится к установлению многополярного миропорядка и не приемлет гегемонию ни в какой форме.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит Путина в Китай прошел насыщенно, содержательно и максимально результативно. Представитель Кремля также прокомментировал договоренности сторон по «Силе Сибири — 2» и позицию Китая по урегулированию украинского конфликта.