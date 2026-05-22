Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дипломатия первых лиц»: эксперт прокомментировал визит Путина в Китай

Двухдневный визит президента РФ Владимира Путина в Китай приковал внимание экспертов и общественности во всем мире. О важности «дипломатии первых лиц», а также о ключевых итогах российско-китайского саммита Новостям Mail рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, автор телеграм-канала «Китай. 80-е», автор книги «Россия+Китай. Очерки по истории и современности отношений» Иван Зуенко. Подробнее — в материале.

Авторы и эксперты
Иван Зуенко
Эксперт
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению эксперта, регулярные встречи глав России и Китая уже стали доброй традицией, и их скорее нужно оценивать как «рабочие командировки», а не как какие-то исторические события.

В парадигме «дипломатии первых лиц», которая важна как для России, так и Китая, важно именно личное общение национальных лидеров, очное обсуждение ими актуальной повестки.

Иван Зуенко
ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

Собеседник Новостей Mail обращает внимание, что для «дипломатии первых лиц» характерно положение, при котором ключевые темы обсуждаются за закрытыми дверьми и не выносятся на обозрение публики. Так произошло и в этот раз.

С практической точки зрения главным итогом саммита стало решение о продлении взаимного безвизового режима до конца 2027 года.

Иван Зуенко
ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

Эксперт отметил, что продление безвизового режима между странами обсуждалось и готовилось давно. Примечательно, что объявление решения приурочили к встрече глав России и Китая, что символически подчеркнуло его как продолжение дружбы лидеров двух стран.

Главным концептуальным документом стала Совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, отмечает Зуенко. Ее можно рассматривать как программное заявление об образе будущего в представлении двух стран.

Для России, пожалуй, наиболее важным моментом является закрепление ее статуса как самобытной цивилизации, отличной от Запада, а также подтверждение Китаем того тезиса, что он стремится к установлению многополярного миропорядка и не приемлет гегемонию ни в какой форме.

Иван Зуенко
ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит Путина в Китай прошел насыщенно, содержательно и максимально результативно. Представитель Кремля также прокомментировал договоренности сторон по «Силе Сибири — 2» и позицию Китая по урегулированию украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше