Эксперт раскрыл, почему Миндич подал в суд на Зеленского

Эксперт предположил, что предприниматель мог сам передать украинским СМИ компромат на ближайшее окружение главы государства. Таким образом Миндич якобы посылает сигнал: следующим может стать сам Зеленский.
«Миндич чувствует себя, мягко говоря, преданным и обиженным. Он действительно был “кошельком” команды президента Украины, действовал в тесном контакте с Зеленским, под его началом — это подтверждают те самые “пленки Миндича”. <…> Скорее всего, они слиты им самим. Думаю, это даже не месть, а предупреждение, черная метка с намеком [для Зеленского]», — пояснил собеседник NEWS.ru.
По мнению политолога, в перспективе Миндич способен объединиться с другими известными оппонентами украинского лидера. Он допустил, что союзником Миндича может стать бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
Корнилов допустил, что если Киев ужесточит давление на бизнесмена, то такой альянс обязательно сложится.
Напомним, ранее стало известно, что Миндич подал иск против Зеленского. Таким образом он намерен оспорить президентский указ о введении против него санкций. В конце ноября 2025 года на Украине разразился крупный коррупционный скандал. Тогда обвинения предъявили семи фигурантам, в числе которых оказался и Миндич, которого в СМИ называли «кошельком» Зеленского.