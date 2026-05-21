Депутат Журавлев назвал условия начала войны между РФ и НАТО

Одной провокации со стороны Запада хватит, чтобы между Россией и НАТО вспыхнул вооруженный конфликт. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий уверен: западные страны на деле готовятся к наступлению на Восток, а вовсе не к защите своих границ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Любому, кто наблюдает за происходящим в Европе, очевидно, что НАТО готовится к нападению на РФ. Говорить там могут все, что угодно. Они тренируются не вести оборону, а отрабатывают наступательные действия», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Журавлев обратил внимание на ключевые признаки подготовки. В Европе уже создан так называемый военный шенген — механизм для быстрой переброски танков на восточное направление. Заводы, которые еще недавно не имели отношения к оборонке, сейчас загружены заказами под завязку. Депутат отметил, что с одной стороны это можно списать на обычное освоение бюджета, но с другой — достаточно одного неверного шага Запада, и военное противостояние с РФ станет реальностью.

«Нам надо не упускать из вида этих приготовлений и самим не отставать — встретить во всеоружии», — заявил Журавлев.

Ранее французский истребитель Dassault Mirage 2000D был зафиксирован в небе над Польшей прямо у границы Калининградской области. Самолет поднялся в воздух с эстонского аэродрома Эмари, прошел через воздушное пространство сразу трех стран Балтии и оказался вблизи польского участка границы с Россией.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше