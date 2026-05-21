Депутат Журавлев назвал условия начала войны между РФ и НАТО

Журавлев обратил внимание на ключевые признаки подготовки. В Европе уже создан так называемый военный шенген — механизм для быстрой переброски танков на восточное направление. Заводы, которые еще недавно не имели отношения к оборонке, сейчас загружены заказами под завязку. Депутат отметил, что с одной стороны это можно списать на обычное освоение бюджета, но с другой — достаточно одного неверного шага Запада, и военное противостояние с РФ станет реальностью.
«Нам надо не упускать из вида этих приготовлений и самим не отставать — встретить во всеоружии», — заявил Журавлев.
Ранее французский истребитель Dassault Mirage 2000D был зафиксирован в небе над Польшей прямо у границы Калининградской области. Самолет поднялся в воздух с эстонского аэродрома Эмари, прошел через воздушное пространство сразу трех стран Балтии и оказался вблизи польского участка границы с Россией.