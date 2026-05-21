Минобороны доложило Путину о втором этапе проверки ядерных сил

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские и белорусские военные на втором этапе проверки ядерных сил провели пуски ракет, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

Учения дистанционно провели президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«В рамках второго этапа учений ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования», — заявили в ведомстве.

Из акватории Баренцева моря запустили «Циркон» по полигону «Чижа».

С космодрома «Плесецк» по полигону на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». С «Капустина Яра» белорусские военные запустили ракету «Искандер-М».

Все задачи второго этапа учений были решены в полном объеме.

