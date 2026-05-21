Кубанские депутаты расширили меры поддержки многодетных семей

Законом расширяется перечень обстоятельств, при которых малоимущие семьи, попавшие в чрезвычайную ситуацию, могут получить единовременное социальное пособие. Пособие будет предоставляться в связи с пожаром, взрывом газа, стихийным бедствием или опасным природным явлением (землетрясение, оползни, ураганы, крупный град и т. д. ). Это изменение позволит пострадавшим получить помощь независимо от официального объявления чрезвычайной ситуации. Кроме того, государственная социальная помощь будет предоставляться в случаях, когда неработающий трудоспособный член семьи осуществляет уход за совместно проживающим инвалидом или престарелым человеком.