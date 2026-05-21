Кубанские депутаты расширили меры поддержки многодетных семей

Как сообщил министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, изменения подготовлены в рамках выполнения поручения Президента РФ и в соответствии с федеральным законодательством. Закон предусматривает возможность предоставления многодетным семьям ежемесячного пособия в случае, когда доходы семьи превышают величину прожиточного минимума на душу населения не более чем на 10 процентов. Также министерство наделяется полномочиями по принятию порядка оценки эффективности оказания государственной помощи на основании социального контракта.
Законом расширяется перечень обстоятельств, при которых малоимущие семьи, попавшие в чрезвычайную ситуацию, могут получить единовременное социальное пособие. Пособие будет предоставляться в связи с пожаром, взрывом газа, стихийным бедствием или опасным природным явлением (землетрясение, оползни, ураганы, крупный град
В ходе сессии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что, несмотря на всевозможные вызовы, бюджет остается социально ориентированным, и в целом на социальную сферу в нем заложено порядка 390 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что решение в отношении многодетных семей чрезвычайно важное и правильное. Таким же социально значимым глава региона назвал и решение о выплате пособий в размере 100 тысяч рублей пострадавшим независимо от объявления чрезвычайной ситуации.
Комментируя принятое решение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что такой вид финансовой помощи для многих кубанцев, воспитывающих детей, служит хорошим подспорьем при ежемесячном планировании основных трат на ребенка.
Данное решение — дополнительный инструмент по поддержке наших семей, которым на уровне субъекта, напомню, предоставляется 13 различных видов помощи, а также еще один шаг по повышению эффективности реализуемой в Краснодарском крае социальной политики.