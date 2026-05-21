Лукашенко готов встретиться с Зеленским в любой точке Беларуси или Украины

«Если он (Зеленский — Sputnik) хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке — Украины, Беларуси — я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений», — заявил Лукашенко во время видео-конференц-связи с президентом России Владимиром Путиным проведения совместной тренировки ядерных сил.