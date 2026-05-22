Американист объяснил возросший интерес США к Кубе

Напомним, США предъявили бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро и еще пяти кубинцам обвинения в заговоре с целью убийства американских граждан и в других преступлениях. Каждое из обвинений предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного заключения.
Поэтому администрация старается своими действиями привлечь на свою сторону этих избирателей. Ведь обвинения были опубликованы 20 мая — в день независимости Кубы. А значительная часть кубинских американцев, больше 70%, выступают за применение силы в отношении острова.
Комментируя вероятность силового давления на США на Кубу, Романов отметил, что Трамп не исключает такой вариант. По мнению американиста, это может быть полноценная блокада острова, а также точечные операции или авиаудары.
При этом эксперт считает, что у Трампа и кубинских властей есть шанс договориться, но исключительно на американских условиях.
Например, в части экономических реформ, где подвижки уже есть. У Кубы с этой точки зрения практически нет иного выбора.
Ранее The New York Times сообщала, что атомный авианосец USS Nimitz в сопровождении двух эсминцев с ракетным вооружением вошел в акваторию Карибского моря. По мнению журналистов издания, этот шаг стал частью кампании США по усилению давления на Кубу.