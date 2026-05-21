Минобороны показало пуск ракеты «Ярс» с Плесецка

На кадрах с нескольких ракурсов показан выход ракеты из пусковой установки и первые участки ее полета.
Также ведомство продемонстрировало состоявшиеся в рамках второго этапа учений ядерных сил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по полигону «Чижа» с фрегата, работу белорусских военнослужащих на полигоне «Капустин Яр» по пуску баллистической ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
Кроме того, показаны полеты самолетов дальней авиации Ту-95мс и самолетов МиГ-31И с гиперзвуковой ракетой комплекса «Кинжал».