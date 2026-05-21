Тренировка ядерных сил РФ и Белоруссии. Путин и Лукашенко связались по ВКС

ТАСС собрал основное.
Заявления Путина
- Россия и Белоруссия 21 мая проводят первую совместную тренировку армий по управлению стратегическими и тактически ядерными силами, сообщил Путин.
- Глава государства также анонсировал проведение пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений.
- Ядерная триада, как и прежде, должна служить гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, инструментом поддержания ядерного паритета и глобального баланса сил, отметил он.
- По словам российского лидера, использование ядерного оружия является исключительной мерой обеспечения безопасности страны.
- Доклады главы Минобороны РФ и начальника Генштаба ВС России.
- Учения ядерных сил России и Белоруссии проводятся в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
- На первом этапе ядерных учений проведена внезапная проверка ядерных сил, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.
- Он также доложил о готовности к проведению второго этапа.
Заявления Лукашенко
- Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия никому не угрожают, но готовы защищать совместное отечество от Бреста до Владивостока.
- Он сообщил, что находящиеся в Белоруссии российские генералы довольны совместной работой двух стран.
- Лукашенко подчеркнул, что организационная часть совместной с Россией тренировки ядерных сил прошла без всяких сбоев.
- Он сообщил, что белорусские военнослужащие «попали в копейку» во время пусков из ОТРК «Искандер-М» на совместной с Россией тренировке ядерных сил.
Об учениях
- 18 мая пресс-служба Минобороны Белоруссии сообщала, что в стране началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения с задействованием ракетных войск и авиации.
- В ведомстве подчеркивали, что тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.
- На следующий день Минобороны РФ заявило, что ВС России в период с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.
- В ведомстве сообщали, что ВС России в рамках ядерных учений доставили боеприпасы в полевые пункты ракетной бригады в Белоруссии.
- Как отметили в Минобороны России, к учениям привлечено более 64 тыс. человек личного состава, более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, а также 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из них 8 являются ракетными подлодками стратегического назначения.
- К участию привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов, сообщали в ведомстве.
- Целями учений в Минобороны России назвали совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава, организации управления подчиненными войсками (силами) при подготовке и в ходе реализации мероприятий сдерживания вероятного противника; проверку уровня подготовленности органов военного управления, войск (сил), привлекаемых к решению задач по предотвращению агрессии; практическую отработку органами военного управления, соединениями и воинскими частями вопросов организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения задач по предназначению; оценку способности войск (сил), привлекаемых к учению, решать задачи по предназначению.
- Как уточнили в военном ведомстве, в ходе практических действий планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации.
- Также в ходе учений отработают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии, сообщали в Минобороны России.
Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше