Politico: президент Чехии Павел выступил против «параллельных структур» НАТО

Он считает, что у ЕС есть компетенции, которых нет у НАТО, например финансирование, инфраструктура и промышленная политика. При этом Павел, бывший высокопоставленный чиновник НАТО, подчеркнул, что усиление роли Европы не означает создания параллельных оборонных структур военному блоку. По его мнению, европейцам, напротив, следует активнее инвестировать в Североатлантический альянс. Главная задача — создание более сильного в политическом, военном, промышленном и оперативном отношении европейского компонента НАТО, отметил чешский лидер.