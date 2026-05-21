Politico: президент Чехии Павел выступил против «параллельных структур» НАТО

Президент Чехии Петр Павел 21 мая, во время открытия 21-го форума по безопасности GLOBSEC в Праге, высказался о будущей роли США и возможности Европы заполнить потенциальный вакуум военного присутствия, который может возникнуть на континенте.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Павел заявил, что международные отношения все больше определяются применением силы и принуждением, поэтому дискуссии о масштабах военного присутствия США в Европе становятся все актуальнее. Он подчеркнул, что речь идет не о выводе американских войск из Европы, а об их сокращении, которое европейцы «способны компенсировать», пишет европейское бюро Politico.

Трансатлантические отношения, хотя и являются незаменимыми, меняются по сути. Это не значит, что Европе следует отвернуться от США. НАТО остается основой нашей коллективной обороны.

Петр Павел
президент Чехии

Он считает, что у ЕС есть компетенции, которых нет у НАТО, например финансирование, инфраструктура и промышленная политика. При этом Павел, бывший высокопоставленный чиновник НАТО, подчеркнул, что усиление роли Европы не означает создания параллельных оборонных структур военному блоку. По его мнению, европейцам, напротив, следует активнее инвестировать в Североатлантический альянс. Главная задача — создание более сильного в политическом, военном, промышленном и оперативном отношении европейского компонента НАТО, отметил чешский лидер.

НАТО и ЕС не являются конкурентами в европейской безопасности. Они должны функционировать как взаимодополняющие структуры.

Петр Павел
президент Чехии

По его словам, ближайшие годы покажут, сможет ли Европа стать настоящим стратегическим игроком. Павел предположил, что это вполне возможно.

