Politico: президент Чехии Павел выступил против «параллельных структур» НАТО

Павел заявил, что международные отношения все больше определяются применением силы и принуждением, поэтому дискуссии о масштабах военного присутствия США в Европе становятся все актуальнее. Он подчеркнул, что речь идет не о выводе американских войск из Европы, а об их сокращении, которое европейцы «способны компенсировать», пишет европейское бюро Politico.
Трансатлантические отношения, хотя и являются незаменимыми, меняются по сути. Это не значит, что Европе следует отвернуться от США. НАТО остается основой нашей коллективной обороны.
Он считает, что у ЕС есть компетенции, которых нет у НАТО, например финансирование, инфраструктура и промышленная политика. При этом Павел, бывший высокопоставленный чиновник НАТО, подчеркнул, что усиление роли Европы не означает создания параллельных оборонных структур военному блоку. По его мнению, европейцам, напротив, следует активнее инвестировать в Североатлантический альянс. Главная задача — создание более сильного в политическом, военном, промышленном и оперативном отношении европейского компонента НАТО, отметил чешский лидер.
НАТО и ЕС не являются конкурентами в европейской безопасности. Они должны функционировать как взаимодополняющие структуры.
По его словам, ближайшие годы покажут, сможет ли Европа стать настоящим стратегическим игроком. Павел предположил, что это вполне возможно.