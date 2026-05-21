Лукашенко заявил, что Беларусь не втянется в конфликт с Украиной — есть только одно исключение

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается втягиваться в украинский конфликт, пишет БелТА.
Президент подчеркнул, что республика не намерена втягиваться в конфликт с Украиной, и этого не произойдет, если в отношении Беларуси не будет совершено агрессии. Об этом глава государства сказал, комментируя недавние заявления со стороны Владимира Зеленского на эту тему.
— Что касается его заявлений, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае — если на нашу территорию будет совершена агрессия, — прокомментировал он.
Также Лукашенко заметил, что в этом случае Беларусь вместе с Россией будет защищать общее Отечество — «от Бреста до Владивостока, где расположены два государства». При этом он обратил внимание на одно «но», когда Беларусь может оказаться участником конфликта.
— Поэтому если и будем мы втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае — если они совершат против нас агрессию, — указал глава республике.
Еще белорусский президент обратил внимание на то, что Беларусь не собирается втягиваться в украинский конфликт. Он подчеркнул, что в этом нет никакой необходимости — «ни гражданской, ни военной».
Еще президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление после учений с ядерным оружием в Беларуси.
Напомним, 18 мая Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием. А 21 мая стало известно, что белорусский президент прибыл на учения с ядерным оружием, и о том, что Вооруженные силы России доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения.
Также сообщили, что Лукашенко и Путин проводят совместную тренировку с ядерным оружием.