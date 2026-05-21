Лукашенко вызвал Зеленского на разговор: «В любой точке — Украины, Беларуси»

Лукашенко заявил, что готов встретиться с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским для разговора, пишет БелТА.

Так, комментируя недавние заявления Зеленского, Лукашенко сказал, что готов встретится с ним для разговора. Белорусский лидер согласен провести встречу с Зеленским, если тот хочет поговорить, посоветоваться или еще с какой-то целью. При этом президент Беларуси сказал, где могла бы пройти его встреча с Зеленским.

— В любой точке — Украины, Беларуси — я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах, — подчеркнул он.

При этом Лукашенко заметил с недоумением, что Зеленский не проявляет намерений на диалог.

— Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем, — констатировал белорусский лидер.

При этом президент отметил, что Беларусь не собирается втягиваться в украинский конфликт.

Еще президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление после учений с ядерным оружием в Беларуси.

Напомним, 18 мая Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием. А 21 мая стало известно, что белорусский президент прибыл на учения с ядерным оружием, и о том, что Вооруженные силы России доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения.

