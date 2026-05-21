Белоруссия готовится к войне по полной программе, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия на всякий случай готовится к войне «по полной программе».

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

МИНСК, 21 мая — РИА Новости. Белоруссия на всякий случай готовится к войне по полной программе, но будет война или нет — зависит не от Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«На всякий случай мы готовимся по полной программе. А уже будет война или нет — это не от нас зависит. Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Тихо, спокойно, красивая зеленая страна — мы готовы и дальше так жить», — сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

«Не будет этой войны — ну и слава Богу, что ее не будет», — добавил президент Белоруссии.

