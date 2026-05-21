Маньяк убивал девушек после отказа в любви

Он душил своих любовниц косынкой, мстя им за то, что они осмеливались смотреть на других мужчин. Низкорослый вор-рецидивист страдал от комплекса неполноценности и выбирал себе в спутницы высоких, красивых женщин, чтобы потом отнять у них самое дорогое — жизнь.
Иван Курта стал одним из самых опасных серийных убийц Ростова-на-Дону начала 1930-х годов. Его жертвами становились женщины, которые имели неосторожность вступить с ним в близкие отношения, а затем попытаться разорвать их. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Ночь на левом берегу.
Всё началось ранним утром 24 сентября 1930 года. Патрульный милиционер на берегу реки обнаружил под мостом ипуганную девушку. Она рассказала ужасающую историю: в кустах, напротив складов, совершили жестокое убийство.
Свидетельница — Мария, оставшаяся без крыши над головой, ночевала в стогах сена на берегу реки. Ту ночь она запомнила навсегда.
Девушка видела, как невысокий смуглый мужчина требовал от своей спутницы вернуть восемь червонцев. Когда жертва попыталась уйти, он повалил её на землю и задушил косынкой. После убийства к нему присоединилась молодая женщина. Они вместе раздевали труп, а потом подельница спокойно натягивала на себя чулки убитой, обсуждая с преступником, как избавиться от тела.
Именно в этот момент Мария не выдержала и бросилась бежать, а потом спряталась в камышах под мостом, где провела в ужасе всю ночь.
На месте преступления оперативники нашли тело молодой женщины, частично присыпанное сеном. Шею жертвы сдавливала косынка. На теле были множественные ссадины — женщина отчаянно боролась за жизнь.
Следствие установило личность убитой — это была 27-летняя Анастасия, занимавшаяся проституцией.
Следователь отправился на барахолку у базара и нашёл обувь, которая, вероятно, принадлежала убитой. Торговка рассказала, что эти ботинки принесла её знакомая Анна, а позже обменяла на самогон для своего ухажёра — смуглого мужчины невысокого роста.
Оперативники стали следить за Анной и устроили засаду в летней пивной на набережной, где женщина обычно встречалась со своим смуглым любовником. Пару задержали.
Исповедь душегуба.
На допросах задержанный назвался Василием, членом профсоюза печатников, и возмущался жестокими методами задержания.
Когда Мария уверенно опознала в нём убийцу, мужчина сначала пытался оправдать преступление тем, что погибшая украла деньги. Потом свалил вину на Анну, утверждая, что та позарилась на наряды покойной.
Но самое страшное открылось позже, когда установили, что мужчину зовут Иван Курта. Этот человек неоднократно был судим за кражи и грабежи. А ещё были подозрения в убийствах женщин в Александровск-Грушевске (ныне Шахты) в 1928 и 1929 годах.
Следователь выехал на места, где орудовал маньяк. Выяснилось ужасное: все убитые женщины были бывшими любовницами Курты. Он выбирал высоких, видных красавиц, страдая от комплекса неполноценности из-за своего низкого роста. Умел влюбить в себя, вскружить голову. Но когда женщины надоедали или пытались уйти — он убивал их. Душил косынкой, чтобы не достались никому другому.
Курта признался в пяти убийствах. Его приговорили к расстрелу. Последняя любовница и пособница Анна получила 10 лет.