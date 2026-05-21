Лукашенко заявил, какие два вопроса у него ежедневно на столе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил в Осиповичском районе, какие два вопроса у него ежедневно на столе. Слова главы республики приводит БелТА.
Первой темой Лукашенко назвал армию, безопасность.
«Каждый день, по крайней мере у меня, эта тема на столе, — отметил президент. — Если мы меньше говорим об армии сейчас, чем о посевной кампании, это не значит, что мы этим не занимаемся».
Второй вопрос — экономика.
«И я понимаю, что экономика и безопасность — сегодня вопросы первостепенной важности. Так будет и дальше. Поэтому живите спокойно, не переживайте», — отметил руководитель Беларуси.
Напомним, 18 мая Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием. А 21 мая стало известно, что белорусский президент прибыл на учения с ядерным оружием, и о том, что Вооруженные силы России доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения.
