Лукашенко оценил, как на Западе «начали очень интенсивно кричать о том, что завтра Россия на них нападет»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил после тренировки ядерных сил в Осиповичском районе, оценил, что на Западе «начали очень интенсивно кричать о том, что завтра Россия на них нападет». Слова главы республики приводит БелТА.
Лукашенко признался, что сам этот факт его настораживает.
«Они как будто информационно готовят атаку на нас», — сказал глава Беларуси, пообещав, что страна будет всячески к подобному готовиться.
«Министр обороны мне сегодня три часа докладывал о ситуации в нашей армии, начиная от хранилищ боеприпасов, заканчивая кадровыми вопросами», — сказал Лукашенко.
И говоря про совместную с Россией ядерную тренировку добавил:
«Никто тут ничего думать не будет. Как только напали на нас, как только осуществили агрессию, сразу получат ответ всеми видами орудия. В противном случае, зачем мы его держим у себя? Это однозначно. И это для нас очень важно. И в этом направлении будем действовать, никому не угрожая. Не трогайте нас — мы вас и подавно трогать не собираемся».
Также Лукашенко заявил, какие два вопроса у него ежедневно на столе.
Напомним, 18 мая Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием. А 21 мая стало известно, что белорусский президент прибыл на учения с ядерным оружием, и о том, что Вооруженные силы России доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения.
Еще президент Александр Лукашенко сделал заявление после учений с ядерным оружием в Беларуси.
Кроме того, глава страны заявил, что Беларусь не втянется в конфликт с Украиной — есть только одно исключение. И сообщил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в любой точке Украины или Беларуси.