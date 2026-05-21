Экс-губернатор Белгородской области станет послом в Абхазии

По оценке политолога Александра Немцева, Абхазии уделяется серьезное внимание, там проводят аналоги российских программ кадрового резерва, грантовые конкурсы, а Сергей Кириенко продолжает туда ездить. «У Гладкова там будет свой фронт работы, причем непростой», — говорит Немцев. Эксперт полагает, что назначение послом связано с тем, что для бывшего губернатора сейчас нет позиций во внутриполитическом контуре и администрация президента хотела бы «вывести его из-под возможных атак», связанных с его деятельностью на посту губернатора. По оценке эксперта, если Гладков хорошо проявит себя на должности посла, в будущем он вполне может вернуться к внутриполитической карьере.