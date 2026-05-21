Экс-губернатор Белгородской области станет послом в Абхазии

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ближайшее время будет назначен послом России в Абхазии. Об этом РБК рассказал осведомленный источник, близкий к администрации президента, и подтвердили два федеральных чиновника. Один из них дополнил, что именно этого назначения хотел бы и сам Гладков.
Рассматривалось несколько вариантов продолжения карьеры бывшего губернатора. Один из них — позиция заместителя министра экономического развития, но этот вариант отпал, сказали собеседники РБК. Ранее о возможности назначения Гладкова в Минэк и послом в Абхазии писали «Ведомости». Источник издания говорил, что это «рабочий вариант». Собеседники РБК подтверждали вероятность назначения Гладкова послом.
На запросы о комментарии РБК Гладков не ответил. Также РБК также отправил запрос в МИД Абхазии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу РБК подтвердить предстоящее назначение Гладкова ответила, что это прерогатива президента.
С 2022 года послом России в республике служит кадровый дипломат Максим Шургалин — он третий глава дипломатической миссии после признания Россией независимости Абхазии в 2008 году. Дольше всех этот пост занимал Семен Григорьев (2008 — 2018 годы), с 2018 по 2022 годы пост занимал Алексей Двинянин.
Согласно закону «О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном государстве», послом может быть назначен гражданин России, способный по своим профессиональным и личным качествам, а также образованию и состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с этой должностью. Послом не может быть назначен человек, имеющий другое гражданство, вид на жительство в другой стране или иной документ, подтверждающий его право проживания на территории иностранного государства.
Согласно закону, посла назначает президент по представлению министра иностранных дел и после консультаций с соответствующими комитетами и палатами Федерального собрания (Госдумой и Советом Федерации).
Работа Гладкова в Белгороде
В отставку Гладков ушел 13 мая, до этого он несколько недель находился в первом с начала военной операции отпуске. В указе президента Владимира Путина было лишь указано, что решение принято в связи с заявлением главы Белгородской области о досрочной отставке.
Ранее РБК писал, что Гладков считался внутриполитическим блоком Кремля одним из самых успешных губернаторов. Так, глава управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев заявлял, что он наравне с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и Курской области Александром Хинштейном обладает наиболее высоким доверием среди населения.
Публичных встреч Владимира Путина с Гладковым в этом году не было. Последний его публичный разговор с Путиным произошел 11 июля прошлого года. На нем Гладков в основном отчитывался о социально-экономическом развитии региона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил утвердительно на вопрос РБК о встрече Путина с губернатором перед отставкой. Также Песков заявил, что Гладков и ушедший в отставку одновременно с ним экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз показали высокую эффективность «в действительно чрезвычайных условиях». 15 мая Гладков был награжден орденом Александра Невского.
Дела о «зубах дракона»
Два бывших заместителя Гладкова Рустэм Зайнуллин и Владимир Базаров проходят фигурантами уголовных дел, связанных с нарушениями при строительстве защитных сооружений на территории региона.
Зайнуллин работал в регионе с 2021 года. В июне 2025 года он был задержан в связи с расследованием уголовного дела о возможных злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений на границе Белгородской области. РБК писал, что в день отставки Гладкова и незадолго до назначения его преемника Александра Шуваева на пост губернатора 13 мая Рустэм Зайнуллин был уволен со своей должности в связи с утратой доверия.
Базаров работал в правительстве региона с 2020 года. В 2025 году перешел на работу в Курскую область в качестве врио заместителя губернатора. Он был задержан в августе и подозревается в получении взяток за оказание содействия в заключении контрактов на строительные работы, связанные с возведением фортификационных сооружений.
Какие задачи будут у Гладкова в Абхазии
Работу губернаторов в основном курирует внутриполитический блок администрации президента, возглавляемый первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. С прошлого года внутриполитический блок администрации президента курирует взаимодействие, в том числе с Молдавией, Арменией, а также с рядом африканских государств. Этим занимается новое управление — по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
В 2025 году в республике прошли президентские выборы на фоне кризиса. В конце 2024 года президент республики Аслан Бжания вынужден был уйти в отставку из-за общественных выступлений против соглашения, предоставляющего преференции и льготы крупным российским инвесторам. Выборы прошли в два тура. Бадра Гунба, с которым ранее во время рабочего визита в Абхазию встречался Сергей Кириенко, победил на них с результатом в 54,73%.
По словам собеседников РБК, ключевая задача администрации президента в работе по взаимодействию с Абхазией — сохранить и улучшить положительное отношение к России.
По оценке политолога Александра Немцева, Абхазии уделяется серьезное внимание, там проводят аналоги российских программ кадрового резерва, грантовые конкурсы, а Сергей Кириенко продолжает туда ездить. «У Гладкова там будет свой фронт работы, причем непростой», — говорит Немцев. Эксперт полагает, что назначение послом связано с тем, что для бывшего губернатора сейчас нет позиций во внутриполитическом контуре и администрация президента хотела бы «вывести его из-под возможных атак», связанных с его деятельностью на посту губернатора. По оценке эксперта, если Гладков хорошо проявит себя на должности посла, в будущем он вполне может вернуться к внутриполитической карьере.
Политолог Константин Калачев считает, что оценивать назначение как «синекуру» неверно. «Его коммуникативные способности там пригодятся. Республика маленькая, можно познакомиться почти с каждым лично», — описывает он. По данным Госкомитета по статистике Абхазии, в республике по итогам 2025 года проживало 243 тыс. человек, в Белгородской области — 1,481 млн жителей (по данным за 2024 год).
Россия помогает выстраивать в Абхазии ту же «модель социальной архитектуры», которую администрация президента последние годы внедряет внутри России, задача — интегрировать абхазов в российские институциональные и культурные рамки, сказал Калачев. Ключевыми задачами в республике он назвал: реализацию инвестиционного соглашения с Россией, улучшение бизнес-климата, снижения финансовой зависимости бюджета Абхазии от прямой российской помощи, альтернативой чему являются совместные экономические проекты.