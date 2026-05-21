Лукашенко: европейцы хотят эскалации на границе с Белоруссией

Лукашенко отметил, что европейцы видят диалог Минска с американской стороной, что вызывает у них недовольство. «Зачем нас шантажировать и осуществлять эскалацию в белорусском направлении? Во-первых, подталкивают европейцы. Они видят, что мы с американцами ведем определенный диалог. Им это не всем нравится. Поэтому вот так вот пытаются подтолкнуть Зеленского», — сказал белорусский лидер.