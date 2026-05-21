Зеленский: у Украины есть возможности для превентивных мер против Белоруссии

Владимир Зеленский заявил, что у Киева "есть способность превентивно работать" в отношении российских регионов и Белоруссии, откуда может исходить угроза для Украины. Накануне он утверждал, что Москва якобы готовит наступление с белорусской территории. В Кремле назвали эти слова "подстрекательством", а Александр Лукашенко заверил, что Минск "втягиваться в войну" не собирается, но в случае агрессии "церемониться не будет", и предложил Зеленскому встретиться. Несмотря на это, украинские силовики уже начали усиливать меры безопасности на севере страны.