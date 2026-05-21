Путин назвал уровень ядерной триады России после тренировки армии в Беларуси

Президент России Владимир Путин назвал уровень ядерной триады России после ядерной тренировки в Беларуси, передает ТАСС.
«Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого», — сказал российский лидер, отвергнув участие России в гонке вооружений.
Что касается учений ядерных сил, то их задачи, по мнению президента РФ, полностью выполнены.
Напомним, 18 мая Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием. А 21 мая стало известно, что белорусский президент прибыл на учения с ядерным оружием, и о том, что Вооруженные силы России доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения. За тренировкой армии наблюдали президенты двух стран — Владимир Путин подключился по видеосвязи.
