Лукашенко: о проведении ядерных учений с Путиным условились еще зимой

Сегодня главы двух государств впервые провели совместную тренировку ядерных сил. Генштабы обеих стран проводят такие мероприятия ежеквартально, по плану.
«Что касается самих учений, то это плановое учение. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условились, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси, и, естественно, в России», — заявил Лукашенко журналистам. Краткое видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».
По словам белорусского лидера, президент России Владимир Путин принимал участие в учениях, несмотря на то, что накануне поздно вернулся из Китая после двухдневного официального визита.
«Он (Путин — Sputnik) участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено», — подчеркнул Лукашенко.
Президент Беларуси отметил, что в этих учениях «были задействованы большие силы, тысячи людей и техники» и в России, и в республике, и все прошло организационно хорошо.
Организационная часть (…) прошла без всяких сбоев. Разумно, толково, организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено.
При этом он отметил высокий уровень взаимодействия и выучки военных.
«Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результат из Капустиного яра, где наносили удар наши “Искандеры” российского производства (…) попали в копейку. Очень точное было поражение. Это говорит о том, что наши ребята очень быстро освоили эти перспективные комплексы. И умеют с ними работать», — сказал Лукашенко.