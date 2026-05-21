Лукашенко: о проведении ядерных учений с Путиным условились еще зимой

«Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результат из Капустиного яра, где наносили удар наши “Искандеры” российского производства (…) попали в копейку. Очень точное было поражение. Это говорит о том, что наши ребята очень быстро освоили эти перспективные комплексы. И умеют с ними работать», — сказал Лукашенко.