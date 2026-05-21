Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ отреагировали на действия США по отношению к Кубе

МИД России заявил, что США намеренно демонстрируют готовность к вооруженной интервенции против Кубы. Ведомство сделало заявление на фоне решения американских властей заочно предъявить обвинения бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро, а также в связи с прибытием авианосной группы США в Карибское море.

Источник: РИА "Новости"

«Решительно осуждаем новые попытки поставить на колени кубинский народ, который на протяжении без малого 70 лет героически отстаивает суверенитет и независимость своей страны перед лицом агрессивной внешней угрозы, политического шантажа и торгово-экономической, финансовой, а в последнее время и энергетической блокады Острова свободы», — говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее США предъявили бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро и еще пяти кубинцам обвинения в заговоре с целью убийства граждан США и в других преступлениях.

По их мнению, в 1996 году кубинские истребители сбили два самолета, принадлежавших кубино-американской группе Brothers to the Rescue («Братья по спасению»). В результате погибли четыре человека, в том числе трое американцев. Кастро в то время возглавлял вооруженные силы страны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше