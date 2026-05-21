В МИД РФ отреагировали на действия США по отношению к Кубе

«Решительно осуждаем новые попытки поставить на колени кубинский народ, который на протяжении без малого 70 лет героически отстаивает суверенитет и независимость своей страны перед лицом агрессивной внешней угрозы, политического шантажа и торгово-экономической, финансовой, а в последнее время и энергетической блокады Острова свободы», — говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее США предъявили бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро и еще пяти кубинцам обвинения в заговоре с целью убийства граждан США и в других преступлениях.
По их мнению, в 1996 году кубинские истребители сбили два самолета, принадлежавших кубино-американской группе Brothers to the Rescue («Братья по спасению»). В результате погибли четыре человека, в том числе трое американцев. Кастро в то время возглавлял вооруженные силы страны.