Суд во Франции признал Airbus и Air France виновными в авиакатастрофе 2009 года

Парижский апелляционный суд признал компании Airbus и Air France виновными в непредумышленном убийстве 228 человек. Они погибли 1 июня 2009 года, когда самолет Airbus A330−200 французской авиакомпании, летевший из Рио-де-Жанейро в Париж, упал в Атлантический океан. Компании выплатят по €225 тыс. в качестве штрафа.