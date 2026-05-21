МИД РФ: США пытаются решить вопрос с Кубой по аналогии с Венесуэлой

МИД РФ осуждает попытки США давить на Кубу интервенцией.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация категорически не приемлет давление, которое США оказывают на руководство Кубы с очевидной целью смены власти в стране. В заявлении Министерства иностранных дел РФ отмечается, что США предпринимают все меры, чтобы продемонстрировать возможность военного вмешательства.

«В Карибский бассейн прибыла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Нимиц. Похоже, специально делается всё, чтобы показать возможность вооруженной интервенции в отношении Кубы. Аналогии с январскими событиями в Венесуэле напрашиваются», — заявили в ведомстве.

В МИД отметили, что Москва категорически не согласна с попытками Вашингтона односторонне подавлять экономику Кубы с помощью силы и запугивания. Американцы осознают, что не получат ответа, однако продолжают оказывать давление на кубинский народ и его руководство.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия выразила возмущение тем, что американцы ужесточили блокаду Кубы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше