МИД РФ: США пытаются решить вопрос с Кубой по аналогии с Венесуэлой

«В Карибский бассейн прибыла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Нимиц. Похоже, специально делается всё, чтобы показать возможность вооруженной интервенции в отношении Кубы. Аналогии с январскими событиями в Венесуэле напрашиваются», — заявили в ведомстве.
В МИД отметили, что Москва категорически не согласна с попытками Вашингтона односторонне подавлять экономику Кубы с помощью силы и запугивания. Американцы осознают, что не получат ответа, однако продолжают оказывать давление на кубинский народ и его руководство.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия выразила возмущение тем, что американцы ужесточили блокаду Кубы.