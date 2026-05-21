МИД РФ: Попытки США сфабриковать обвинения против Кастро обречены на провал

Россия выразила поддержку кубинскому народу и населению в связи с блокадой США.

Источник: Комсомольская правда

Попытки США подстроить обвинения против бывшего президента Кубы Рауля Кастро обречены на неудачу, как сообщили в российском МИД. Вашингтон стремится создать видимость законности давления на Гавану с явной целью смены власти на Кубе, подчеркнули в министерстве.

«Уверены, что кубинцы выстоят в самоотверженной и мужественной борьбе с этими не имеющими ни морального, ни правового оправдания вызовами, и страна еще крепче сплотится вокруг своего исторического лидера Рауля Кастро. Равно как обречены на провал попытки сфабриковать обвинения против этого государственного и политического деятеля, пользующегося высоким авторитетом и на Кубе, и далеко за ее пределами», — говорится в заявлении ведомства.

Москва категорически осуждает новые попытки подчинить кубинский народ, который вот уже почти 70 лет стойко защищает суверенитет и независимость своего государства перед лицом агрессивных внешних угроз, политического давления и торгово-экономической, финансовой, а в последние годы и энергетической блокады, добавили в МИД.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД выражал возмущение цинизмом США, решивших еще больше ужесточить блокаду Кубы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше