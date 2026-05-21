Reuters узнал о приказе верховного лидера не вывозить уран из Ирана

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился не вывозить за пределы страны запасы высокообогащенного урана. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в Исламской Республике.
«Директива Верховного лидера и консенсус внутри истеблишмента заключаются в том, что запасы обогащенного урана не должны покидать страну», — заявил один из источников агентства.
Как сообщили Reuters израильские чиновники, Трамп ранее заверил власти Израиля, что в рамках возможной сделки иранские запасы высокообогащенного урана будут вывезены из страны, и что любое мирное соглашение будет включать пункт об этом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее также заявлял, что не считает конфликт завершенным до тех пор, пока Иран не избавится от запасов обогащенного урана и не ограничит ракетную программу.
По данным американских чиновников, Иран располагает примерно 970 фунтами (около 440 кг) высокообогащенного урана, в основном в Исфахане.
Иранское руководство опасается, что передача урана за рубеж сделает страну уязвимой перед новыми атаками со стороны США и Израиля, пишет агентство. В Иране также сохраняется недоверие к нынешнему перемирию: власти считают, что Вашингтон может использовать паузу для подготовки новых ударов. Главный переговорщик Тегерана по мирному урегулированию Мохаммад Багер Галибаф заявил, что «явные и скрытые действия противника» свидетельствуют о подготовке США к атакам.
В Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать директиву Хаменеи заявили, что «Трамп четко обозначил красные линии Соединенных Штатов и пойдет на сделку только в том случае, если она будет ставить американский народ на первое место».
Трамп 19 мая говорил, что США готовы нанести новые удары по Ирану, если стороны не придут к соглашению, однако допустил возможность подождать два-три дня.
Вашингтон намерен добиться полного контроля над иранскими запасами обогащенного урана и настаивает на вывозе ядерных материалов из страны, заявлял 9 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс. Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркивал, что Тегеран не намерен передавать Вашингтону обогащенный уран. При этом The Wall Street Journal писал, что Исламская Республика не против вывезти уран в третью страну.
Глава иранского МИДа Аббас Арагчи в середине мая указывал на готовность обсуждать предложение Москвы о вывозе обогащенного урана на территорию России. Он отметил, что этот вопрос поднимался на его встрече с президентом Владимиром Путиным. «Обсуждения этой темы с российской стороной будут позже, не сейчас», — добавил он.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».