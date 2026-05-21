Reuters узнал о приказе верховного лидера не вывозить уран из Ирана

Как сообщили Reuters израильские чиновники, Трамп ранее заверил власти Израиля, что в рамках возможной сделки иранские запасы высокообогащенного урана будут вывезены из страны, и что любое мирное соглашение будет включать пункт об этом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее также заявлял, что не считает конфликт завершенным до тех пор, пока Иран не избавится от запасов обогащенного урана и не ограничит ракетную программу.