Белоусов провел встречу с главой Минобороны Вьетнама

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с вице-премьером правительства и министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Источник: РБК

Белоусов заявил, что Вьетнам является «давним и надежным партнером» России в Юго-Восточной Азии, а отношения двух стран основаны на «лучших традициях крепкой дружбы». По его словам, развитию всеобъемлющего стратегического партнерства способствует «интенсивный и доверительный политический диалог на высшем уровне». Глава российского военного ведомства также отметил, что приоритетное внимание уделяется укреплению военного и военно-технического сотрудничества.

Фан Ван Зянг поблагодарил Белоусова за прием и заявил, что его визит в Россию имеет особое значение. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере обороны, а также обменялись оценками международной и региональной обстановки.

В апреле Белоусов по итогам визита в Пхеньян, где он встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявил о готовности Москвы подписать с КНДР план военного взаимодействия на 2027−2031 годы.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы военного сотрудничества и, по словам Белоусова, договорились перевести военное взаимодействие в «устойчивую долгосрочную основу».

Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше