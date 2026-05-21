Белоусов провел встречу с главой Минобороны Вьетнама

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с вице-премьером правительства и министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
Белоусов заявил, что Вьетнам является «давним и надежным партнером» России в Юго-Восточной Азии, а отношения двух стран основаны на «лучших традициях крепкой дружбы». По его словам, развитию всеобъемлющего стратегического партнерства способствует «интенсивный и доверительный политический диалог на высшем уровне». Глава российского военного ведомства также отметил, что приоритетное внимание уделяется укреплению военного и военно-технического сотрудничества.
Фан Ван Зянг поблагодарил Белоусова за прием и заявил, что его визит в Россию имеет особое значение. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере обороны, а также обменялись оценками международной и региональной обстановки.
В апреле Белоусов по итогам визита в Пхеньян, где он встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявил о готовности Москвы подписать с КНДР план военного взаимодействия на 2027−2031 годы.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы военного сотрудничества и, по словам Белоусова, договорились перевести военное взаимодействие в «устойчивую долгосрочную основу».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».