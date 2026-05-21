МИД России осудил давление США на Кубу в связи с преследованием Рауля Кастро

20 мая США выдвинули в адрес 94-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и пяти кубинских военных обвинения по делу о сбитых в 1996 году гражданских самолетах правозащитной организации «Братья во имя спасения». В результате происшествия погибли четыре человека. Сегодня в Карибское море прибыла авианосная группа ВС США Nimitz. The New York Times писала, что высокопоставленные чиновники США допускают захват бывшего лидера Кубы по венесуэльскому сценарию.