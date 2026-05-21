Политолог оценил кандидатуру Марио Драги на роль переговорщика с Россией от ЕС

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги может стать переговорщиком на переговорах с Россией от Евросоюза, однако его реальные возможности как посредника ограничены. Об этом рассказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.
Ранее Politico сообщало, что среди обсуждаемых фигур, подходящих на роль переговорщика с Россией, — бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.
По его словам, предложение кандидатуры Драги объясняется наличием нескольких факторов. Так, он был среди тех, кто поддерживал Украину в самом начале конфликта. А также на посту премьера Италии поддерживал связь с российским правительством, когда антироссийские санкции сильно ударили по итальянской экономике.
Кроме того, Пятибратов уточнил, что бывший премьер Италии сейчас осуждает действия России, но при этом выступает за дипломатическое урегулирование конфликта. Это позволяет считать его представителем более умеренного подхода в европейской политике.
— В качестве посредника, на самом деле, может быть абсолютно кто угодно, хоть Драги, хоть Меркель — неважно. Де-факто этот посредник не обладает какими-то политическими механизмами и не имеет возможности оказывать сильное влияние на принимаемые политические решения, — заключил эксперт в комментарии Новостям Mail.
Главы МИД Европейского союза в рамках встречи на Кипре на следующей неделе обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией.