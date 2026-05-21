Трамп выступил против платы за проход через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выступает против взимания Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив.
«Мы хотим, чтобы он был открыт Мы не хотим, чтобы была плата за проход. Это международный водный путь», — сказал Трамп на брифинге, трансляцию вел телеканал CNBC.
Американский лидер также заявил, что суда не заходят в Иран и не покидают его без одобрения США. По словам Трампа, из-за этого Тегеран ежедневно теряет до $500 млн.
В марте член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди заявил, что Тегеран уже начал взимать с некоторых судов по $2 млн за проход через Ормузский пролив. По его словам, эта мера отражает «новый суверенный режим» в проливе.
Позднее председатель комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи подчеркнул, что Иран готовит новый механизм контроля судоходства в Ормузском проливе. Пользоваться маршрутом, по его словам, смогут только коммерческие суда и страны, сотрудничающие с Тегераном, а за предоставляемые услуги планируется взимать плату.
Кроме того, CNN сообщал, что Иран рассматривает возможность введения сборов за использование подводных интернет-кабелей, проходящих через Ормузский пролив. По данным телеканала, меры могут затронуть крупные технологические компании, включая Google, Microsoft, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Amazon.
