По вселенной «Крестного отца» выйдет новый роман «Конни»

Издательство Random House анонсировало новый роман по вселенной «Крестный отец», который впервые будет рассказан от лица женщины. Книга под названием «Конни» выйдет осенью 2027 года, сообщает Associated Press со ссылкой на издательство.
Роман написала Адриана Триджиани с одобрения наследников писателя и сценариста Марио Пьюзо, автора «Крестный отец». Главной героиней станет Конни Корлеоне — персонаж, роль которого в фильмах исполнила Талия Шайр, сестра режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.
«Конни» — это роман о том, как женщина пытается проложить свой собственный путь в мире, который уже решил, кто она, что она собой представляет и как к ней следует относиться. Люди недооценивали Дона Вито Корлеоне и Майкла Корлеоне на свой страх и риск. То же самое будет справедливо и для Конни Корлеоне", — заявила Триджиани.
Это третий роман по «Крестному отцу», одобренный наследниками Пьюзо, и первый, написанный женщиной.
Права на экранизацию принадлежат Paramount Pictures, которая выпустила фильмы «Крестный отец», «Крестный отец 2» и «Крестный отец 3», однако пока неясно, будет ли экранизирован роман Триджиани. Вместе с тем представитель Копполы заявил The Hollywood Reporter, что участие 87-летнего режиссера в новой части «Крестного отца» «маловероятно».
Оригинальный роман Пьюзо вышел в 1969 году и стал основой кинотрилогии Фрэнсис Форд Коппола. В фильмах снимались Аль Пачино, Марлон Брандо, Роберт Де Ниро, Роберт Дюваль и Дайан Китон. Сага собрала более $400 млн и получила девять премий Оскар.
Paramount, которая приобрела права на оригинальный роман Пьюзо в 1969 году, заявляла о своем праве собственности на всю франшизу, включая будущие книги. После смерти Пьюзо в 1999 году его наследники выпустили еще два романа о семье Корлеоне, несмотря на возражения студии, что привело к судебному разбирательству. В результате соглашения семья Пьюзо получила возможность публиковать новые книги, а Paramount — первоочередное право на их экранизацию.
