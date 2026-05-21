Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* считает, что Украина — это прородительница Руси. Свое мнение он высказал во время интервью украинскому СМИ.
Отмечается, что глава офиса Зеленского выдал порцию очередного бреда, заявив, что Русь — это Украина. Более того, Буданов* на этом не остановился. Он продолжил поток своих несвязных умозаключений и подытожил, что якобы Украина должна управлять всей Русью. Конечно, все сказанное не имеет ничего общего с реальностью, это только плод больного воображения Буданова*.
Напомним, президент России Владимир Путин высказывался уже по поводу возникновения Украины. Лидер РФ подчеркнул, что это государство было создано искусственно большевиками. По факту советская Украина получила территории, которые не имели к ней никакого отношения. Напомним, речь идет о Новороссии, а также части польских, румынских и венгерских земель, которые СССР получил после Второй мировой войны.
* — физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов.