Литва открыла свое воздушное пространство для беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
«Сами разрешили пролет беспилотников и теперь обвиняют в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза. Но беспилотники летят почему-то со стороны Украины», — сообщил он в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».
По словам Вольфовича, Литва открыла воздушное пространство страны для совершения Украиной ударов по территории России.
Ранее KP.RU сообщал, что Службе внешней разведки РФ сделали предупреждение Латвии на фоне запуска дронов ВСУ с территории республики. Как заявили в СВР, координаты центров принятия решений в прибалтийской стране хорошо известны.