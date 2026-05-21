Рубио заявил о «хороших сигналах» близости сделки с Ираном

Американский президент Дональд Трамп приказал Пентагону отменить новые удары по Ирану и подготовиться к полномасштабному наступлению в случае, «если приемлемая сделка не будет достигнута». По его словам, атака была запланирована на 19 мая. Глава Белого дома объяснил свое решение соответствующей просьбой Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Позднее он уточнил, что США отсрочили удары по Ирану на несколько дней, и выразил надежду, что Тегеран пойдет на сделку.