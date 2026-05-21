Рубио заявил о «хороших сигналах» близости сделки с Ираном

Есть позитивные сигналы о том, что соглашение между США и Ираном о прекращении войны уже близко, заявил госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит Sky News. Однако он отметил, что «не хочет быть чрезмерно оптимистичным».
Рубио подчеркнул, что любое соглашение будет «невозможным», если Тегеран будет взимать плату за проход через Ормузский пролив. Подобные попытки он назвал «абсолютно незаконными».
«Никто в мире не поддерживает систему взимания платы за проход. Этого не может быть. Это было бы неприемлемо», — предупредил глава Госдепартамента.
18 мая Иран объявил о создании специальной структуры для управления коммерческим судоходством в Ормузском проливе. До этого в Тегеране наряду с платой за проход судов через Ормузский пролив сообщили о намерении взимать с крупнейших мировых технологических компаний плату за использование подводных интернет-кабелей под проливом.
Американский президент Дональд Трамп приказал Пентагону отменить новые удары по Ирану и подготовиться к полномасштабному наступлению в случае, «если приемлемая сделка не будет достигнута». По его словам, атака была запланирована на 19 мая. Глава Белого дома объяснил свое решение соответствующей просьбой Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Позднее он уточнил, что США отсрочили удары по Ирану на несколько дней, и выразил надежду, что Тегеран пойдет на сделку.
Вице-президент Джей Ди Вэнс затем заявил, что Вашингтон и Тегеран добились значительного прогресса на переговорах и что ни одна из сторон не хочет возобновления военной кампании. По данным источников телеканала Iran Intertnational, новый раунд переговоров США и Ирана пройдет в Исламабаде после завершения основных обрядов хаджа в конце мая.
