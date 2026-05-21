Ушедший в отставку губернатор Белгородской области Гладков рассказал о новом месте работы

Гладков сообщил, что решение о его месте работы озвучат.

Источник: Комсомольская правда

Экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о будущем месте работы после отставки. Об этом сообщает журналист кремлевского пула Life.ru Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Решение будет — и его озвучат, пока сказать ничего не могу», — резюмировал бывший глава региона.

Больше никаких подробностей о новом месте работы он не привел. Также Гладков заявил, что скучает по жителям Белгородской области.

Напомним, Вячеслав Гладков и губернатор Брянской области Александр Богомаз ушли в отставку. Врио губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев, участник программы «Время героев». Врио губернатора Брянской области — Егор Ковальчук, выпускник «Школы губернаторов». Ранее KP.RU передал послание Гладкова к жителям его региона. Он поблагодарил всех за поддержку, а также заявил, что он желает победы России и, в частности, жителям Белгородской области.

Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
