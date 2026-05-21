Bloomberg: Иран и Оман ведут переговоры о постоянной системе оплаты прохода через Ормуз

Иран и Оман обсуждают создание постоянной системы сбора платы за проход через Ормузский пролив. Об этом в интервью агентству Bloomberg рассказал посол Ирана во Франции Мохамад Амин-Нежад. Посол не стал раскрывать детали переговоров и то, на каком уровне они ведутся.
«Иран и Оман должны задействовать все свои ресурсы как для обеспечения безопасности, так и для организации судоходства наиболее эффективным способом. Это повлечет за собой расходы и… те, кто хочет извлечь выгоду из этого судоходства, разумеется, тоже должны внести свою долю», — приводит агентство слова посла.
Иран начал взимать плату за безопасный проход через пролив в марте этого года. Для этого было создано особое учреждение, которое и передает судоходным компаниям запросы на оплату. Как сообщает Bloomberg, иногда счет за проход через пролив может достигать $2 млн. 23 апреля иранские власти отчитались о первых полученных средствах.
По словам иранской стороны, в настоящее время уже несколько стран, в том числе Китай и Южная Корея, координируют проход своих судов с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции. Однако пока ни одна страна не подтвердила факта такой координации.
Представители Омана пока никак не комментируют заявление иранского посла.