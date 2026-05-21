«Пускай отравится»: Бабкина выступила с жёсткой речью в Кремле

Певица Надежда Бабкина во время церемонии награждения в Кремле выступила с эмоциональной речью о России, поддержке участников спецоперации и единстве страны. Артистка также резко ответила тем, кто, по её словам, негативно относится к государству.

Во время выступления Бабкина заявила, что любит Россию, её природу и народ. По словам артистки, именно многонациональность страны является главным стратегическим ресурсом государства. Она подчеркнула, что Россия, как и прежде, продолжает традиции предыдущих поколений и не откажется от своих целей.

Отдельно певица высказалась о противниках страны. В завершение речи она произнесла фразу: «Ну, а кому не нравится — пускай отравится».

Бабкина также заявила, что уверена в победе России благодаря «многонациональному генетическому коду», который, по её мнению, объединяет жителей страны и позволяет сохранять внутреннее единство.

Надежда Бабкина носит звание народной артистки РСФСР. В 1974 году она создала ансамбль «Русская песня», исполняющий народные произведения, духовные песнопения и современные композиции. Позднее на базе коллектива был создан Московский государственный академический театр, который артистка возглавляет.

Ранее Бабкина неоднократно выступала на патриотических концертах и публично поддерживала российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Артистка также принимала участие в крупных государственных и культурных мероприятиях.

