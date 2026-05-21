Вгрызаются в землю ради победы: фоторепортаж корреспондента «МК» с полигона в запорожских степях

Попасть в противника с расстояния 100 метров в движении, ловко закинуть гранату в блиндаж, сбить летящий дрон и подавить точку метким выстрелом из ручного гранатомета. На полигоне 19-й мотострелковой дивизии в тыловом районе СВО стрельба не умолкает ни днем, ни ночью. Отработка действий штурмовых групп проходит как на стрельбище, так и на макетах сооружений и «опорников», которые вскоре и предстоит штурмоватьСоединение постоянно пополняется новыми бойцами. Перед новобранцами ставятся различные задачи: выполнить стрельбу из различных положений, занять укрытие, отработать штурм позиций противника.— После боевых задач выходим и отрабатываем как с бывалыми бойцами, так и с доукомплектованным молодым пополнением. Важно, чтобы понимали друг друга, чтобы развилась моторика, как у маленьких детей, — объясняет командир взвода штурмового отряда «Каратон». — На нашем направлении из-за обилия дронов с обеих сторон штурмовики воюют практически под землёй. То есть единственное укрытие — это блиндажи и ямы в редких «прочесанных» лесополках, а также подвалы разрушенных домов. Учим работать, штурмовать и выживать в таких непростых условиях. Одна из важных составляющих подготовки — стрельба по тарелочкам, имитирующим беспилотники противника. Огонь ведут из гладкоствольного оружия. По словам командира взвода, сегодня оно есть в арсенале каждого штурмовика. Особенность Запорожского фронта — обилие открытой местности и практически полное отсутствие лесопосадок. Поле боя принадлежит дронам, поэтому умение маскироваться и поражать цель на лету становится ключевым. Здесь же неподалеку готовят и расчеты беспилотчиков. Подготовка включают в себя отработку навыков пилотирования, а также сборки боеприпасов к дронам.— Готовим расчеты, которые уже выходят работать на линии боевого соприкосновения, — рассказал оператор и инструктор по беспилотникамкоптерного типа и FPV-дронам с позывным «Прохор». Во время тренировок инструкторы постоянно ведут наблюдение за действиями военнослужащих, а пото.