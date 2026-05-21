Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что громкие высказывания главы украинской разведки Кирилла Буданова (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о «господстве» Украины над Россией могут быть связаны с началом политической борьбы перед возможными выборами.
По мнению парламентария, Буданов* пытается укрепить собственные позиции на фоне проблем, с которыми, как считает Чепа, сталкивается глава киевского режима Владимир Зеленский. Депутат предположил, что коррупционный скандал осложняет положение Зеленского, а руководитель украинской разведки стремится заработать политические очки.
В беседе с «Газетой.Ru» Чепа также заявил, что Зеленский может воспринимать Буданова* как одного из возможных конкурентов. По словам депутата, именно этим объясняются резкие и громкие заявления со стороны главы ГУР.
Парламентарий назвал слова Буданова* абсурдными и популистскими. Он подчеркнул, что Россия не позволит никому «господствовать» над собой.
Ранее Кирилл Буданов* заявил, что Украина якобы является преемницей Руси и должна доминировать над Россией. Кроме того, он обвинил россиян в присвоении украинской истории.
Российские официальные лица и депутаты ранее неоднократно критиковали заявления представителей украинских властей, называя их политизированными и направленными на внутреннюю аудиторию.
Читайте также: «Пускай отравится»: Бабкина выступила с жёсткой речью в Кремле.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.
*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.