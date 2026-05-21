Рубио заявил о позитивных сигналах в переговорах США и Ирана

США видят позитивные сигналы в переговорах с Ираном. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Есть некоторые хорошие признаки. Я не хочу быть слишком оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней», — сказал Рубио.
Тем временем в МИД РФ заявили, что Россия готова помочь Ирану и США в реализации возможных решений по обогащенному урану. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она также подчеркнула, что Москва исходит из права Тегерана на мирную атомную программу.