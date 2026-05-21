Венгрия нанесла удар по Орбану после смены власти

Власти Венгрия приняли поправки к конституции, ограничивающие срок пребывания премьер-министра на посту восемью годами. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, изменения были инициированы новым правительством во главе с Петером Мадьяром. Поправка предусматривает предельный срок полномочий главы правительства и, как отмечают авторы публикации, фактически лишает бывшего премьера Виктора Орбана возможности вновь занять этот пост.
Политические изменения произошли после парламентских выборов, состоявшихся 13 апреля. Победу на них одержала партия «Тиса», которую возглавляет Мадьяр. Партия «Фидес», руководителем которой является Орбан, потерпела поражение после 16 лет непрерывного нахождения у власти.
После подведения итогов голосования Виктор Орбан признал поражение своей политической силы.
Партия «Тиса» пришла к власти на фоне обещаний провести политические реформы и изменить систему управления страной. Ограничение срока полномочий премьер-министра стало одним из первых крупных решений нового венгерского правительства после смены власти.
