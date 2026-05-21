РФ потребовала от США гуманного обращения в тюрьме с вывезенными из Болгарии россиянами

Посольство России в Вашингтоне потребовало от властей США обеспечить россиянам Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому надлежащий режим содержания в тюрьме, включая гуманное обращение, адекватное питание и медицинскую помощь. Соответствующая нота направлена в адрес Госдепартамента, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Андрей Бондарев.

«Посольство … внимательно отслеживает судьбу российских граждан», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС). Он рассказал, что господа Ивин и Ольшанский содержатся в тюрьме округа Орандж в штате Флорида. «Поддерживаем постоянный контакт с ними и их адвокатами», — сообщил господин Бондарев. По его словам, российские дипломаты окажут обвиняемым все возможное содействие и консульско-правовую помощь.

Сергея Ивина и Олега Ольшанского арестовали в декабре 2025 года в аэропорту Софии по запросу США. Болгарский суд разрешил их экстрадицию, и 26 марта россиян выдали американским властям. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и обхода санкций США. Господин Ивин, по версии следствия, в период с 2017 по 2021 год участвовал в поставках металлургической продукции из Донбасса на сумму $350 млн, сообщало AFP. Максимальное наказание по этим обвинениям — до 40 лет тюремного заключения и штраф до $1,5 млрд. Вину обвиняемые не признали.

