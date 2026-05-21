РФ потребовала от США гуманного обращения в тюрьме с вывезенными из Болгарии россиянами

Сергея Ивина и Олега Ольшанского арестовали в декабре 2025 года в аэропорту Софии по запросу США. Болгарский суд разрешил их экстрадицию, и 26 марта россиян выдали американским властям. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и обхода санкций США. Господин Ивин, по версии следствия, в период с 2017 по 2021 год участвовал в поставках металлургической продукции из Донбасса на сумму $350 млн, сообщало AFP. Максимальное наказание по этим обвинениям — до 40 лет тюремного заключения и штраф до $1,5 млрд. Вину обвиняемые не признали.