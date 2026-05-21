Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВЦИОМ: из лидеров стран СНГ респонденты из РФ больше всего доверяют Лукашенко

Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян к руководителям постсоветских государств. Как следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте, президенту Белоруссии доверяют 75% респондентов.

Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян к руководителям постсоветских государств. Как следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте, президенту Белоруссии доверяют 75% респондентов.

Второе место с большим отрывом занимает глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев (25%), за которым в рейтинге расположились президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (8%) и премьер Армении Никол Пашинян (7%). Уровень доверия к господину Лукашенко за последние десять лет вырос на 10 процентных пунктов (п. п.). Показатели президента Азербайджана Ильхама Алиева, напротив, снизились с пиковых 14% в 2017—2018 годах до 5%, вернувшись к уровню начала 2010-х.

Максимальную симпатию к белорусскому лидеру проявляют россияне старшего возраста: в «поколении оттепели» (родившиеся до 1947 года) ему доверяют 93% опрошенных (против 60% среди тех, кто родился в 1992—2000 годах). Зато молодежь из «поколения цифры» (родившиеся в 2001-м и позднее) больше уважают Никола Пашиняна (16% против 1% у пожилых).

Один и тот же лидер может по-разному восприниматься разными возрастами, поясняет в своем комментарии руководитель практики «Международные проекты» ВЦИОМа Илона Гёзалян: «Молодежь, которая чаще сталкивается с некоторыми странами через туризм, личные поездки и культурные проекты, оценивает их руководителей теплее. Старшее поколение, ориентированное на политическую повестку и исторический контекст, — сдержаннее».

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше