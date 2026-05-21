Суд в Турции отстранил от должности главу оппозиционной партии

Суд в Турции отстранил Озгюра Озеля от должности лидера главной оппозиционной партии страны — Республиканской народной партии (РПН). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя партии Гюля Чифтчи.
По данным агентства, решение суда аннулирует избрание Озгюра Озеля председателем РПН. Он возглавил партию по результатам съезда в 2023 году. Вердикт также фактически отменяет все решения, принятые партией после этого съезда. Кроме того, суд восстанавливает в должности предыдущего главу РПН — Кемаля Кылычдароглу.
Центральное правление РПН собралось на внеочередное заседание. Партия может обжаловать это решение в вышестоящем суде.
Озгюр Озель — союзник заключенного мэра Стамбула, оппонента президента Турции Экрема Имамоглу. Последнего обвиняют по 142 пунктам, включая создание преступной организации, взяточничество, отмывание денег и так далее. В марте господин Озель предложил перевести Экрема Имамоглу под домашний арест. Политик призвал миллионы жителей республики выйти на улицы с целью поддержки задержанного мэра. После этого в городах Турции прошли масштабные акции протеста.