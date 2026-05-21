Суд в Турции отстранил от должности главу оппозиционной партии

По данным агентства, решение суда аннулирует избрание Озгюра Озеля председателем РПН. Он возглавил партию по результатам съезда в 2023 году. Вердикт также фактически отменяет все решения, принятые партией после этого съезда. Кроме того, суд восстанавливает в должности предыдущего главу РПН — Кемаля Кылычдароглу.